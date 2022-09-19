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19 сентября, 03:23

Байден шокировал Белый дом неожиданным заявлением о пандемии

Politico: Байден застал врасплох подчинённых заявлением о конце пандемии

Заявление президента США Джо Байдена в интервью CBS о том, что пандемия CoViD-19 завершилась, застало врасплох сотрудников Белого дома, которые отвечают за сферу здравоохранения. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что неожиданные слова Байдена о финале пандемии удивили ряд представителей медицинских кругов. Два чиновника из Белого дома признали, что такие его слова не были запланированы в рамках этого интервью.

Они прозвучали на фоне гибели более 12 тысяч американцев от ковида за последние 28 дней. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. За это время в стране выявили более двух миллионов случаев заражения ковидом.

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Как рассказывал Лайф, Байден объяснил свою убеждённость в исходе пандемии тем, что уже никто не носит масок, как прежде. А ещё, по его мнению, все "в хорошей форме".

Американские СМИ уже сообщали, что сотрудникам администрации Байдена нелегко: им периодически приходится объяснять действия или неожиданные высказывания президента журналистам. Чтобы лидер Штатов реже конфузился, ему стали выдавать подробные шпаргалки с чётко расписанными действиями.

Обложка ©

Джо Байден и журналисты. Фото © Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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