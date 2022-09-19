Байден шокировал Белый дом неожиданным заявлением о пандемии

Заявление президента США Джо Байдена в интервью CBS о том, что пандемия CoViD-19 завершилась, застало врасплох сотрудников Белого дома, которые отвечают за сферу здравоохранения. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что неожиданные слова Байдена о финале пандемии удивили ряд представителей медицинских кругов. Два чиновника из Белого дома признали, что такие его слова не были запланированы в рамках этого интервью.

Они прозвучали на фоне гибели более 12 тысяч американцев от ковида за последние 28 дней. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. За это время в стране выявили более двух миллионов случаев заражения ковидом.

Как рассказывал Лайф, Байден объяснил свою убеждённость в исходе пандемии тем, что уже никто не носит масок, как прежде. А ещё, по его мнению, все "в хорошей форме".