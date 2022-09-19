В Австрии обвинили США в ведении прокси-войны на Украине

Прокси-война против России на Украине развязана фактически Соединёнными Штатами и НАТО. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он уверен, что этот конфликт представляет опасность и для Европы.

"Те, кто думает, что поставки оружия со стороны США и стран – членов НАТО помогут Украине, просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку. Западная военная помощь приведёт к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и невообразимому числу человеческих жертв", — подчеркнул Штрахе на своём ютуб-канале.

Евросоюз в целом и Австрия в частности должны проявить благоразумие, считает Штрахе. Он призвал как можно скорее решить обострившийся конфликт дипломатическим путём. В конституции страны, напомнил бывший вице-канцлер, закреплён принцип постоянного нейтралитета, поэтому австрийское руководство не должно допускать поставок вооружения киевскому режиму через свою территорию. Политик также указал на тяжелейшие последствия санкций против России, введённых западными странами, и выступил за их отмену.

"Приближаются драматические осень и зима, когда мы столкнёмся с сильным дефицитом газа и электроэнергии и когда наша экономика будет окончательно разрушена", — подытожил Штрахе.