Министерство обороны РФ опубликовало видео работы подразделения специального назначения Западного военного округа. В ходе специальной военной "Операции Z" бойцы совершили налёт на огневую точку Вооружённых сил Украины.

Атака российского спецназа на огневую точку ВСУ. Видео © Минобороны РФ

На этих кадрах показано, как спецназ выдвинулся к месту выполнения задачи. Подойдя под прикрытием растительности, бойцы открыли огонь из автоматов, пулемёта и гранатомёта. Отходя, они вызвали авиаподдержку. Вскоре вертолёт нанёс ракетный удар по полученным координатам.

"По опыту — противник категорически не любит с нами встречаться..." — сказал Александр, командир группы специального назначения.

Он добавил, что спецназу в ходе "Операции Z" приходится выполнять разные задачи: ходить в разведку, вести поиск целей с помощью беспилотников, наводить артиллерию. А ещё уничтожать огневые точки противника, устраивать засады на диверсионно-разведывательные группы.