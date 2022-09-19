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Опубликовано 19 сентября 2022, 02:29
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Спецназ снял на видео атаку на опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео налёта спецназа на опорный пункт ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видео работы подразделения специального назначения Западного военного округа. В ходе специальной военной "Операции Z" бойцы совершили налёт на огневую точку Вооружённых сил Украины.

Атака российского спецназа на огневую точку ВСУ. Видео © Минобороны РФ

На этих кадрах показано, как спецназ выдвинулся к месту выполнения задачи. Подойдя под прикрытием растительности, бойцы открыли огонь из автоматов, пулемёта и гранатомёта. Отходя, они вызвали авиаподдержку. Вскоре вертолёт нанёс ракетный удар по полученным координатам.

"По опыту — противник категорически не любит с нами встречаться..." — сказал Александр, командир группы специального назначения.

Он добавил, что спецназу в ходе "Операции Z" приходится выполнять разные задачи: ходить в разведку, вести поиск целей с помощью беспилотников, наводить артиллерию. А ещё уничтожать огневые точки противника, устраивать засады на диверсионно-разведывательные группы.

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А ранее Лайф рассказывал, что Минобороны показало боевую работу экипажа ударного вертолёта Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В ходе выполнения задач лётчикам удалось ликвидировать украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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