Как понять, что вас прослушивают через смартфон

Без постановления суда прослушивание любого устройства, в том числе смартфона, незаконно. За это положено наказание. Как можно распознать такое вторжение в частную жизнь, рассказал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, есть несколько признаков. Среди них быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций — микрофона или видеокамеры. Также стоит насторожиться, если приложения в гаджете начинают сами запускаться в фоновом режиме.

"Такие вещи могут проявляться поодиночке или в совокупности. Главное, что вы фиксируете некую самостоятельную работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь", — подчеркнул эксперт в интервью "Прайму".

Он посоветовал сначала изучить установленные приложения. Если знаний не хватает, можно обратиться в сервисный центр. Если там найдут программы, которые пользователь сам не ставил, их лучше удалить. В идеальном же варианте — сбросить настройки смартфона.