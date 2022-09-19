Раскрыто влияние бананов на здоровье человека

Бананы могут поднять человеку настроение, улучшить память, повысить иммунитет и вывести из организма продукты распада алкоголя. Об этом рассказала нутрициолог, коуч по питанию, член Национального общества диетологов Кристина Плотникова. В этом фрукте содержатся фитостеролы, пурины и щавелевая кислота, уточнила она. Плоды насыщены витаминами группы В и С, их также стоит употреблять в качестве профилактики гипертонического криза.

"Кроме того, ещё целый витаминно-минеральный комплекс, за счёт которого повышается иммунитет, быстро исчезает голод и выводятся из организма продукты распада алкоголя. Также нормализуется функционирование сердечно-сосудистой системы, улучшается память и работоспособность. Триптофан в составе помогает уснуть. Благодаря бананам восполняется электролитный баланс в случае диареи, уничтожаются бактерии, изъязвляющие слизистую желудка", — рассказала в интервью порталу Ura.ru Плотникова.

По словам диетолога, бананы полезны также для желудочно-кишечного тракта и при гормональных скачках. А ещё они помогают при дисбактериозе — он создаёт в кишечнике питательную среду для роста полезной микрофлоры. Бананы рекомендуются женщинам при ПМС и в период климакса: они выравнивают гормональный фон. Кроме того, четыре банана в день полностью покрывают суточную потребность человека в калии и магнии, от которых зависит работа сердечной мышцы. Ещё они способны поднимать настроение, потому что стимулируют выработку серотонина. По мнению Плотниковой, это настоящий природный антидепрессант.