"Не описать словами": Самый высокий вулкан Курил начал извергаться

Высочайший вулкан Курил — Алаид — активизировался. Яркие языки пламени у вершины гиганта стали особенно заметны на фоне заходящего солнца. Местные путешественники были впечатлены увиденным по счастливой случайности редким зрелищем и поделились им в Сети.

Вулкан Алаид начал извергаться. Видео © Телеграм-канал KURIL BAND

"Такие моменты точно не описать словами, поэтому просто делимся фактом: сегодня вулкан Алаид начал извергаться", — написали авторы снимков в телеграм-канале KURIL BAND.





Снимки и видео получились действительно шикарными. Некоторые подписчики канала выразили сильное сожаление, что были там, но уехали пораньше.