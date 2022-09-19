"Не описать словами": Самый высокий вулкан Курил начал извергаться
Самый высокий вулкан Курил Алаид выплюнул лаву
Высочайший вулкан Курил — Алаид — активизировался. Яркие языки пламени у вершины гиганта стали особенно заметны на фоне заходящего солнца. Местные путешественники были впечатлены увиденным по счастливой случайности редким зрелищем и поделились им в Сети.
Вулкан Алаид начал извергаться. Видео © Телеграм-канал KURIL BAND
"Такие моменты точно не описать словами, поэтому просто делимся фактом: сегодня вулкан Алаид начал извергаться", — написали авторы снимков в телеграм-канале KURIL BAND.
Снимки и видео получились действительно шикарными. Некоторые подписчики канала выразили сильное сожаление, что были там, но уехали пораньше.
Лайф писал, что термальную аномалию над вулканом Алаид обнаружили на днях. Область над кратером начала нагреваться. Алаид — действующий вулкан-остров Большой Курильской гряды в Охотском море. Он извергался в последний раз в 2015–2016 годах.