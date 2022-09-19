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19 сентября, 01:14

"Не описать словами": Самый высокий вулкан Курил начал извергаться

Самый высокий вулкан Курил Алаид выплюнул лаву

Высочайший вулкан Курил — Алаид — активизировался. Яркие языки пламени у вершины гиганта стали особенно заметны на фоне заходящего солнца. Местные путешественники были впечатлены увиденным по счастливой случайности редким зрелищем и поделились им в Сети.

Вулкан Алаид начал извергаться. Видео © Телеграм-канал KURIL BAND

"Такие моменты точно не описать словами, поэтому просто делимся фактом: сегодня вулкан Алаид начал извергаться", — написали авторы снимков в телеграм-канале KURIL BAND.

  • Вулкан Алаид начал извергаться. Видео © Телеграм-канал KURIL BAND
    Вулкан Алаид начал извергаться. Видео © Телеграм-канал KURIL BAND
  • Вулкан Алаид начал извергаться. Видео © Телеграм-канал KURIL BAND
    Вулкан Алаид начал извергаться. Видео © Телеграм-канал KURIL BAND

Вулкан Алаид начал извергаться. Видео © Телеграм-канал KURIL BAND

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Снимки и видео получились действительно шикарными. Некоторые подписчики канала выразили сильное сожаление, что были там, но уехали пораньше.

"Японский бог!": На Курилах туристы забрались на вулкан — и тут началось извержение

"Японский бог!": На Курилах туристы забрались на вулкан — и тут началось извержение

Лайф писал, что термальную аномалию над вулканом Алаид обнаружили на днях. Область над кратером начала нагреваться. Алаид — действующий вулкан-остров Большой Курильской гряды в Охотском море. Он извергался в последний раз в 2015–2016 годах.

Обложка ©

KURIL BAND

Арина Родионова

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