Генсек ООН оценил шансы на переговоры Путина с Зеленским
Гутерриш заявил, что "ещё далеко" до встречи Путина и Зеленского
Пока ещё далеко до прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но, если рассуждать реалистично, я думаю, мы всё ещё далеки от этой возможности", — приводит РИА "Новости" слова Гутерриша.
Он добавил, что "будет сложно" провести переговоры лидеров России и Украины. Однако генсек ООН выразил готовность предоставить свои "добрые услуги", чтобы содействовать такому диалогу.
Шансы на договорённость о мире между Россией и Украиной он также оценил как минимальные. Гутерриш пояснил, что исходит из заявлений Путина и Зеленского.
"Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока её цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно: мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться", — сказал генсек ООН.
Как рассказывал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией о заключении мира. Он отметил, что некоторые страны подталкивают Киев к диалогу по подобию Минского процесса, а сами Минские договорённости назвал "пустой бумажкой". А Владимир Путин на это заявил, что раз Зеленский не желает вести переговоры с Россией, то "и не надо".
UN Photo / Evan Schneider