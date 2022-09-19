Генсек ООН оценил шансы на переговоры Путина с Зеленским

Пока ещё далеко до прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но, если рассуждать реалистично, я думаю, мы всё ещё далеки от этой возможности", — приводит РИА "Новости" слова Гутерриша.

Он добавил, что "будет сложно" провести переговоры лидеров России и Украины. Однако генсек ООН выразил готовность предоставить свои "добрые услуги", чтобы содействовать такому диалогу.

Шансы на договорённость о мире между Россией и Украиной он также оценил как минимальные. Гутерриш пояснил, что исходит из заявлений Путина и Зеленского.

"Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока её цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно: мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться", — сказал генсек ООН.