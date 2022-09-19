Скандал перед похоронами: Куранты Биг-Бена не обозначили минуту молчания в память о королеве

Британский парламент начал расследование причин сбоя в работе курантов Биг-Бена — часовой башни Вестминстерского дворца, её называют башней Елизаветы. Дело в том, что часы не пробили 20:00 (22:00 мск) в ознаменование минуты молчания в память о королеве Великобритании Елизавете II.

"Мы расследуем произошедшее в срочном порядке, но уверены, что это не повлияет на звон [курантов], запланированный на завтра (19 сентября. — Прим. Лайфа) во время процессии государственных похорон", — цитирует телеканал Sky News сообщение представителя британского парламента.

Куранты Биг-Бена должны были отмерить начало "национального момента рефлексии" над наследием Елизаветы II, сопровождающееся минутой молчания во всей Великобритании. Британские СМИ сначала сообщили об исправности колоколов, а позже выяснилось, что произошёл сбой. Сегодня утром они должны звонить раз в минуту до того, как катафалк с телом британской королевы покинет Лондон. Погребение состоится в Виндзорском замке.