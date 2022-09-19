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19 сентября, 00:23

Скандал перед похоронами: Куранты Биг-Бена не обозначили минуту молчания в память о королеве

В британском парламенте расследуют причины сбоя в работе курантов Биг-Бена

<p>Куранты Биг-Бена . Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3-%D0%91%D0%B5%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Clock_Tower_-_Palace_of_Westminster,_London_-_May_2007.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Diliff</a></p>

Куранты Биг-Бена . Фото © Wikipedia / Diliff

Британский парламент начал расследование причин сбоя в работе курантов Биг-Бена — часовой башни Вестминстерского дворца, её называют башней Елизаветы. Дело в том, что часы не пробили 20:00 (22:00 мск) в ознаменование минуты молчания в память о королеве Великобритании Елизавете II.

"Мы расследуем произошедшее в срочном порядке, но уверены, что это не повлияет на звон [курантов], запланированный на завтра (19 сентября. — Прим. Лайфа) во время процессии государственных похорон", — цитирует телеканал Sky News сообщение представителя британского парламента.

Куранты Биг-Бена должны были отмерить начало "национального момента рефлексии" над наследием Елизаветы II, сопровождающееся минутой молчания во всей Великобритании. Британские СМИ сначала сообщили об исправности колоколов, а позже выяснилось, что произошёл сбой. Сегодня утром они должны звонить раз в минуту до того, как катафалк с телом британской королевы покинет Лондон. Погребение состоится в Виндзорском замке.

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Ранее Лайф писал, что после похорон монарха в Букингемском дворце пройдут обсуждения того, как увековечить семидесятилетнее правление Елизаветы II. Памятник ей могут установить в Лондоне на Трафальгарской площади.

Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

Арина Родионова

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