Стремоусов заявил о личном указании Зеленского убить его

Заместитель руководителя Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ежедневно получает угрозы, как и его семья. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал указание ликвидировать замглавы перешедшего под контроль России региона.

"Они посчитали, что я предатель, что я предал Украину. Но я никогда не присягал на верность бандеровцам и нацистам. Я всегда был русским человеком, и я всегда об этом говорил", — написал Стремоусов в своём телеграм-канале.

Он объяснил, что его преследовала Служба безопасности Украины, проводила обыски. Стремоусов подчеркнул, что, когда пришло время брать на себя ответственность, он не стал предателем.

"Но меня хотят убить. Хотят убить лично по приказу Зеленского. Угрожают моей жене, детям, каждый день идут угрозы", — рассказал он.

По словам замглавы области, были задержаны диверсанты, они сознались, что "пришли по личному указанию Зеленского" убить Стремоусова и Владимира Сальдо — главу Администрации Херсонской области.