Байден объявил, что пандемия коронавируса закончилась

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса, несмотря на некоторые оставшиеся сложности, по факту окончена. Об этом он сказал в интервью телекомпании CBS.

"Пандемия окончена. У нас всё ещё есть проблемы с ковидом, мы всё ещё много работаем над этим... но, если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме", — сказал Байден.