НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 23:56

Байден объявил, что пандемия коронавируса закончилась

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса, несмотря на некоторые оставшиеся сложности, по факту окончена. Об этом он сказал в интервью телекомпании CBS.

"Пандемия окончена. У нас всё ещё есть проблемы с ковидом, мы всё ещё много работаем над этим... но, если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме", — сказал Байден.

В США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус на дому из-за дефицита средств

В США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус на дому из-за дефицита средств

Ранее Лайф писал, что с начала пандемии коронавируса летальность от болезни снизилась примерно в 15 раз. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, подчеркнув, что сейчас данный показатель находится на уровне 0,33%.

Обложка ©

Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров