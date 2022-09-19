Байден объявил, что пандемия коронавируса закончилась
Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса, несмотря на некоторые оставшиеся сложности, по факту окончена. Об этом он сказал в интервью телекомпании CBS.
"Пандемия окончена. У нас всё ещё есть проблемы с ковидом, мы всё ещё много работаем над этим... но, если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме", — сказал Байден.
Ранее Лайф писал, что с начала пандемии коронавируса летальность от болезни снизилась примерно в 15 раз. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, подчеркнув, что сейчас данный показатель находится на уровне 0,33%.
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