Над самым высоким вулканом Курил обнаружена термальная аномалия

Над вулканом Алаид в Камчатском крае службой мониторинга за активностью камчатских и курильских вулканов обнаружена тепловая аномалия. Цветовой код опасности для авиации изменён с зелёного на жёлтый.

Ночью 15 сентября учёные обнаружили повышение температуры кратера. Они считают, что Алаид может начать извергаться по стромболианскому типу. Это когда лава из кратера выбрасывается разными по силе взрывами, образуются короткие и более мощные лавовые потоки, появляются шлаковые конусы и шлейфы кручёных вулканических бомб.

Алаид — действующий вулкан-остров Большой Курильской гряды в Охотском море. Он извергался в последний раз в 2015–2016 годах.