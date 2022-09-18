Пенсионеры стали заложниками сорвавшегося лифта во Владивостоке

В районе улицы Нейбута во Владивостоке поездка в лифте едва не закончилась трагедией для двух пенсионеров. Они пролетели несколько этажей, пока кабину не заблокировало системой торможения, а затем стали заложниками сломавшегося механизма.

"Ждали около часа. Пожилая женщина в прошлом перенесла инсульт и страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также у неё клаустрофобия. После десяти минут железного плена ей стало остро не хватать кислорода. Мужчина пытался раздвинуть двери лифта руками, но безуспешно", — цитирует ИА PrimaMedia слова родственников пострадавших.

Как сообщили собеседники агентства, в результате всё обошлось, никто не пострадал. После того как людей освободили из кабины, мастер запустил лифт в работу. Старший же по дому рассказал, что проблемы с кабиной не новые: не удаётся договориться с управляющей компанией о ремонте.