Пенсионеры стали заложниками сорвавшегося лифта во Владивостоке
Лифт с пенсионерами сорвался во Владивостоке
В районе улицы Нейбута во Владивостоке поездка в лифте едва не закончилась трагедией для двух пенсионеров. Они пролетели несколько этажей, пока кабину не заблокировало системой торможения, а затем стали заложниками сломавшегося механизма.
"Ждали около часа. Пожилая женщина в прошлом перенесла инсульт и страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также у неё клаустрофобия. После десяти минут железного плена ей стало остро не хватать кислорода. Мужчина пытался раздвинуть двери лифта руками, но безуспешно", — цитирует ИА PrimaMedia слова родственников пострадавших.
Как сообщили собеседники агентства, в результате всё обошлось, никто не пострадал. После того как людей освободили из кабины, мастер запустил лифт в работу. Старший же по дому рассказал, что проблемы с кабиной не новые: не удаётся договориться с управляющей компанией о ремонте.
Ранее Лайф писал, что лифт с пассажирами упал в доме на Дмитровском шоссе в Москве. По данным источника Лайфа, внутри было три пассажира, предварительно, все они сотрудники KFC.
Freepik