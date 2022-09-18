"Отвращение усилилось": В США заявили о грядущей из-за Байдена катастрофе

США близятся к катастрофе — об этом заявила обозреватель американского издания The Washington Times Шерил Чамли. По её мнению, обещания президента Америки Джо Байдена до сих пор не выполнены. Так, к примеру, речь идёт о планах по объединению страны, провозглашаемых им как в ходе предвыборной кампании, так и с трибуны Белого дома.

Журналистка пишет, что Байден и его Демократическая партия разогнали инфляцию в стране до небывалых размеров, увеличили цены на топливо. Она также отметила, что демократы перестали даже скрывать своё презрение к Штатам и настоящим патриотам Америки.

"При Байдене это отвращение лишь усилилось и приобрело совершенно уродливые формы. То, о чём раньше лишь перешёптывались, стали говорить в открытую", — написала Чамли.