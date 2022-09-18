"Отвращение усилилось": В США заявили о грядущей из-за Байдена катастрофе
The Washington Times: США приближаются к катастрофе из-за Байдена
США близятся к катастрофе — об этом заявила обозреватель американского издания The Washington Times Шерил Чамли. По её мнению, обещания президента Америки Джо Байдена до сих пор не выполнены. Так, к примеру, речь идёт о планах по объединению страны, провозглашаемых им как в ходе предвыборной кампании, так и с трибуны Белого дома.
Журналистка пишет, что Байден и его Демократическая партия разогнали инфляцию в стране до небывалых размеров, увеличили цены на топливо. Она также отметила, что демократы перестали даже скрывать своё презрение к Штатам и настоящим патриотам Америки.
"При Байдене это отвращение лишь усилилось и приобрело совершенно уродливые формы. То, о чём раньше лишь перешёптывались, стали говорить в открытую", — написала Чамли.
Ранее Лайф писал, что в Конгрессе США испугались катастрофы "как в Европе" по вине Байдена. Предстоящая зима в Штатах может оказаться тяжёлой, как это ранее прогнозировалось и для ЕС, из-за непродуманной энергетической политики главы Белого дома, считает конгрессвумен Бет ван Дайн.
Flickr / Joe Biden