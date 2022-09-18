Что можно разрешать приложениям в телефоне: Советы эксперта

Некоторые приложения при установке на смартфон требуют разрешения доступа к камере, микрофону, файлам, контактам и так далее. Как действовать в этом случае, рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова. Она рекомендовала отталкиваться от здравого смысла и давать доступ только тогда, когда это необходимо для работы программы.

"Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы отсканировать текст с бумаги, а доступ к контактам — чтобы переслать результат перевода", — пояснила Лынова свою рекомендацию в интервью агентству "Прайм".

Прежде чем принимать решение, отказать ли приложению в его запросе, эксперт советует не полениться и внимательно изучить возможности программы. После — понять, а нужны ли ему эти функции. И второе, на что нужно обратить внимание, — источник установки. Доверять ли разработчику, может показать именно этот фактор.