НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 02:30

Что можно разрешать приложениям в телефоне: Советы эксперта

Аналитик Лынова: На неуместные запросы от приложений в смартфоне нужно отказывать

Некоторые приложения при установке на смартфон требуют разрешения доступа к камере, микрофону, файлам, контактам и так далее. Как действовать в этом случае, рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова. Она рекомендовала отталкиваться от здравого смысла и давать доступ только тогда, когда это необходимо для работы программы.

"Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы отсканировать текст с бумаги, а доступ к контактам — чтобы переслать результат перевода", — пояснила Лынова свою рекомендацию в интервью агентству "Прайм".

Прежде чем принимать решение, отказать ли приложению в его запросе, эксперт советует не полениться и внимательно изучить возможности программы. После — понять, а нужны ли ему эти функции. И второе, на что нужно обратить внимание, — источник установки. Доверять ли разработчику, может показать именно этот фактор.

Владельцам смартфонов посоветовали не брать их с собой в ванную

Владельцам смартфонов посоветовали не брать их с собой в ванную

Ранее Лайф писал, что эксперт Михайлов рассказал, как смартфоны следят за тем, о чём говорят их владельцы. Они регулярно передают разработчикам устройств или операционных систем сведения о хозяевах, и, устанавливая приложения, люди, по сути, с этим соглашаются.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров