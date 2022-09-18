Китай обвинил Чехию в нарушении его суверенитета

Посольство Китая в Чехии выступило с заявлением о том, что визит делегации этой европейской страны на Тайвань серьёзно нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность КНР. На острове побывала группа политиков во главе с сенатором Йиржи Драгошем.

"Этот шаг является вопиющей поддержкой сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", серьёзным нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая, серьёзным нарушением основных норм международных отношений и двусторонних политических обязательств", — говорится в сообщении на сайте диппредставительства Китая.