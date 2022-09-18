Китай обвинил Чехию в нарушении его суверенитета
Посольство Китая: Визит делегации Чехии на Тайвань нарушает суверенитет КНР
Посольство Китая в Чехии выступило с заявлением о том, что визит делегации этой европейской страны на Тайвань серьёзно нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность КНР. На острове побывала группа политиков во главе с сенатором Йиржи Драгошем.
"Этот шаг является вопиющей поддержкой сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", серьёзным нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая, серьёзным нарушением основных норм международных отношений и двусторонних политических обязательств", — говорится в сообщении на сайте диппредставительства Китая.
Там подчеркнули, что такие действия чешских политиков подрывают основу отношений двух стран. Как отмечается в тексте, Пекин уже сделал Праге "серьёзное представление".
Как рассказывал Лайф, в августе этого года армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Её поездка усугубила отношения между сторонами. Однако Штаты на этом не остановились: 14 августа на Тайвань с рабочим визитом приехала новая делегация конгрессменов США — во главе с Эдом Марки, а затем с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана Эрик Холкомб.
ТАСС / Zuma