Грязные окна на кухне признаны опасными для здоровья

Немытые окна в помещениях, где готовится пища, могут стать причиной ухудшения здоровья человека. К такому выводу пришли исследователи из Бирмингемского университета. Причина в том, что на стёклах оседают жирные кислоты.

Как говорится в научной работе, опубликованной в журнале Environmental Science, эти вещества не растворяются в воздухе, не расщепляются и создают тонкую плёнку на поверхности окон. Сами данные кислоты не опасны, но удерживают в себе токсичные вещества и вредные соединения. А также плёнка из жира поглощает воду из воздуха, делая его более сухим. Подобные процессы происходят и на потолке в кухне. Поэтому важна влажная уборка.

В качестве доказательства учёные воссоздали подобную липидную плёнку. Они стреляли в неё мелкими частицами. Выяснилось, что те не отталкиваются, а притягиваются и копятся.