Центральное разведывательное управление США превратилось в глобальную террористическую организацию: использует насилие и убийства в разных точках мира. Такое мнение высказал почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Можно совершенно чётко говорить о том, что ЦРУ является глобальной террористической организацией. <...> Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств", — приводит РИА "Новости" слова Гончарова.

По его мнению, именно США стояли за появлением ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, использовали их для своих целей. Также Гончаров напомнил о скандалах с жестокими пытками в секретных тюрьмах ЦРУ. Ветеран "Альфы" добавил, что в руководстве управлением в последние годы оказались люди из подразделений, действовавших во время войн в Ираке и Афганистане. Они "привыкли добиваться быстрых результатов, не брезгуя самыми грязными способами". Такой же подход виден сейчас в действиях ЦРУ на Украине, считает Гончаров.

"США и не скрывают, что они стоят за тем, что делает киевский режим", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал Лайф, ранее экс-агент ЦРУ Эндрю Бустаманте заявил, что Соединённые Штаты Америки используют украинский конфликт ради собственной выгоды, загоняя Киев в огромные долги.