Слова президента РФ Владимира Путина о том, что глобальная система мирового устройства находится в состоянии радикальной трансформации, Запад проиграл, судьбоносны. Такое мнение высказали венгерские политические эксперты Миклош Кевехази и Ласло Богар.

В материале для "ПолитРоссии" они отметили, что противостояние с РФ грозит Западу непредсказуемыми последствиями. Кевехази и Богар считают, что попытка Запада организовать человечество в универсальную цивилизацию провалилась. Продвигались так называемые стандарты качества существования человечества, и они зачастую шли вразрез с традициями местной культуры. В итоге произошло обесценивание сакральных образцов и мировоззренческих установок.

Противовесом Западу стала глобальная коалиция. Политологи предлагают назвать её альянсом "Остаток". Это неоднородная структура, которую объединяет неприятие глобального высокомерного диктата американской империи.

"Первой серьёзной проверкой прочности этой глобальной коалиции и её попытки восстания станет борьба, начатая Россией. Она продемонстрирует внутреннюю сплочённость организационных принципов "Остатка", — отметили Миклош Кевехази и Ласло Богар.

По их мнению, пока восстание против Запада в силе, видна внутренняя сплочённость его противников. В то же время Запад не един, между Европой и Америкой существует фундаментальное стратегическое расхождение. В ЕС растёт напряжённость: Россия лишает Германию средств к существованию. ФРГ оказалась фактически полностью отрезанной от дешёвых российских энергоносителей и сырья.

"Неуправляемое нарастание этой напряжённости может привести к непредсказуемым, взрывным изменениям в структуре Запада", — считают эксперты из Венгрии.

В то же время они полагают, что пока рано назначать победителя в этой войне.