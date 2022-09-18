Иглесиас целовался со жгучей брюнеткой, пока Курникова была дома с детьми

Испанский певец Энрике Иглесиас был заснят за страстным поцелуем с фанаткой. И свидетелей тому огромное количество. Произошла эта пылкая сцена на концерте артиста в Лас-Вегасе. При этом дома его ждёт с детьми российская теннисистка Анна Курникова. Отношениям знаменитостей в этом году исполняется 20 лет. Перед отправкой на гастроли супруг намекнул, что они будут жаркими.

Страстный поцелуй Энрике Иглесиаса с фанаткой. Видео © teleprogramma.pro

"Готов провести две потрясающие ночи", — написал он в соцсетях.

Согласно видео с концерта, певец сдержал обещание: концерт в Лас-Вегасе получился действительно жарким. Он заигрывал с танцовщицами, а также позволил поклонницам выйти на сцену и дотронуться до него. А потом одну из них страстно поцеловал и даже успел ощупать её формы.