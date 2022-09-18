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18 сентября, 00:01

Иглесиас целовался со жгучей брюнеткой, пока Курникова была дома с детьми

Испанский певец Энрике Иглесиас был заснят за страстным поцелуем с фанаткой. И свидетелей тому огромное количество. Произошла эта пылкая сцена на концерте артиста в Лас-Вегасе. При этом дома его ждёт с детьми российская теннисистка Анна Курникова. Отношениям знаменитостей в этом году исполняется 20 лет. Перед отправкой на гастроли супруг намекнул, что они будут жаркими.

Страстный поцелуй Энрике Иглесиаса с фанаткой. Видео © teleprogramma.pro

"Готов провести две потрясающие ночи", — написал он в соцсетях.

Согласно видео с концерта, певец сдержал обещание: концерт в Лас-Вегасе получился действительно жарким. Он заигрывал с танцовщицами, а также позволил поклонницам выйти на сцену и дотронуться до него. А потом одну из них страстно поцеловал и даже успел ощупать её формы.

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Ранее Лайф писал, что дети Иглесиаса и Курниковой увидели пикантное видео с участием родителей. В клипе их герои предаются любви в туалете ночного клуба, а затем перемещаются на заднее сиденье автомобиля на подземной стоянке.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылёв

Арина Родионова

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