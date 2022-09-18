Россиян предупредили о возможном дефиците зимнего дизеля

В России может возникнуть нехватка зимнего морозостойкого дизельного топлива. Об этом заявил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

В интервью радио Sputnik он отметил, что рынок топлива в стране стабилен: нефти достаточно, нефтепродуктов хватает, чтобы удовлетворить спрос отечественных потребителей. С зимним морозостойким дизелем же особая ситуация.

"Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определённые трудности", — сказал Аркуша.

По его словам, прежде помогали заменители дизельного топлива, но сейчас их мало на внутреннем рынке: они идут на экспорт, как и сам зимний дизель.

"Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, что, в общем-то, ненормально", — сказал Евгений Аркуша.

По его мнению, проблему может решить поставка этого топлива из Белоруссии. Аркуша заявил, что такой вариант обсуждается. Что касается обычного дизеля и бензина, то ситуация абсолютно стабильная, уверен он. Роста цен на топливо он не ожидает.