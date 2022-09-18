Космонавты сделали необычный заказ на место приземления

Космонавты – члены экипажа "Союз МС-21" попросили поисково-спасательную группу привезти на место предстоящей посадки спускаемого аппарата корабля капусту и репу. Об этом рассказал представитель "Роскосмоса" на МКС Олег Артемьев.

"Я заказал кочан капусты каждому и репу. Это можно есть сразу. Каждому по репе и по капусте", — приводит ТАСС его слова.

Шашлык и плов экипаж попросил в качестве бонуса. Однако, как считает космонавт, есть сомнения, что врачи разрешат такую пищу после посадки. На Землю вернутся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.