Космонавты сделали необычный заказ на место приземления
Космонавты попросили привезти репу и капусту на место посадки "Союза МС-21"
Космонавты – члены экипажа "Союз МС-21" попросили поисково-спасательную группу привезти на место предстоящей посадки спускаемого аппарата корабля капусту и репу. Об этом рассказал представитель "Роскосмоса" на МКС Олег Артемьев.
"Я заказал кочан капусты каждому и репу. Это можно есть сразу. Каждому по репе и по капусте", — приводит ТАСС его слова.
Шашлык и плов экипаж попросил в качестве бонуса. Однако, как считает космонавт, есть сомнения, что врачи разрешат такую пищу после посадки. На Землю вернутся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Ранее Лайф писал, что эксперт Шаклеина рассказала, почему в рацион космонавтов не включены морепродукты. Это связано со сложностью их доставки с Дальнего Востока. На сегодняшний день в рацион российских космонавтов входит порядка 400 блюд, в том числе продукты промышленного производства (консервы и йогурты).