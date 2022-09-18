Русофобская надпись в рижском автобусе шокировала депутата

Депутат Сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку общественного транспорта в Риге. Поводом стали сообщения о том, что в одном из автобусов появилось дискриминационное русофобское объявление.

Там якобы заметили табличку, согласно которой "места для русскоязычных находятся только на задней площадке". Парламентарий отметил, что проверить этот факт нужно Службе госбезопасности Латвии.

Объявление, якобы появившееся в рижском автобусе. Фото © Twitter / Юрий Юдин

"Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путём составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений", — написал Юдин в "Твиттере".