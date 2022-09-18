Блогер встретил на Сахалине редчайшего морского котика – альбиноса

Очень редкий ластоногий альбинос попал в объектив видеокамеры сахалинского блогера и волонтёра Сергея Любаченко. Ему посчастливилось снять белого морского котика. По словам учёных, шансы на рождение такого 1 к 100 000.

Морской котик – альбинос на Сахалине. Фото © @sergey_lyubachenko

Необычный детёныш морского котика был встречен на острове Тюлений. Там добровольцы группы "Друзья океана" спасали животных, запутавшихся в мусоре.