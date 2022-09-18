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18 сентября, 02:09

Блогер встретил на Сахалине редчайшего морского котика – альбиноса

Сахалинский блогер Любаченко снял на видео редкого тюленя-альбиноса

Очень редкий ластоногий альбинос попал в объектив видеокамеры сахалинского блогера и волонтёра Сергея Любаченко. Ему посчастливилось снять белого морского котика. По словам учёных, шансы на рождение такого 1 к 100 000.

Морской котик – альбинос на Сахалине. Фото © @sergey_lyubachenko

Необычный детёныш морского котика был встречен на острове Тюлений. Там добровольцы группы "Друзья океана" спасали животных, запутавшихся в мусоре.

Выскочивший из-за скал медведь-альбинос напугал туристов в Турции

Выскочивший из-за скал медведь-альбинос напугал туристов в Турции

Ранее Лайф писал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал своих питомцев — львят-альбиносов, которых он назвал в честь городов Донбасса. Милое видео он опубликовал в телеграм-канале.

Обложка ©

@sergey_lyubachenko

Арина Родионова

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