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18 сентября, 02:57

Трамп предупредил о риске удвоения цен на бензин из-за Байдена

Решение президента США Джо Байдена высвободить стратегический нефтяной запас направлено лишь на усиление его Демократической партии перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Об этом заявил экс-лидер США Дональд Трамп. По его мнению, после выборов цены на топливо подскочут как минимум вдвое.

"Я их (нефтяные запасы. — Прим. ред.) заполнил, а он теперь использует их, чтобы удерживать низкие цены перед выборами. Сразу после этого они взлетят вдвое, поднимутся до невиданных высот", — сказал Трамп на митинге своих сторонников в Огайо.

Он отметил, что стратегические нефтяные запасы нужны стране на случай войны, а не для снижения цен на топливо перед выборами.

Промежуточные выборы пройдут 8 ноября. Будут избраны все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. Республиканцы имеют шанс взять палату под свой контроль.

Вашингтон рассматривает новый способ сбить цены на топливо

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Как рассказывал Лайф, ранее британский миллиардер усмотрел признак скорого краха американского фондового рынка. По его мнению, вот-вот "суперпузырь лопнет".

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Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Андрей Григорьев

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