Трамп предупредил о риске удвоения цен на бензин из-за Байдена

Решение президента США Джо Байдена высвободить стратегический нефтяной запас направлено лишь на усиление его Демократической партии перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Об этом заявил экс-лидер США Дональд Трамп. По его мнению, после выборов цены на топливо подскочут как минимум вдвое.

"Я их (нефтяные запасы. — Прим. ред.) заполнил, а он теперь использует их, чтобы удерживать низкие цены перед выборами. Сразу после этого они взлетят вдвое, поднимутся до невиданных высот", — сказал Трамп на митинге своих сторонников в Огайо.

Он отметил, что стратегические нефтяные запасы нужны стране на случай войны, а не для снижения цен на топливо перед выборами.

Промежуточные выборы пройдут 8 ноября. Будут избраны все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. Республиканцы имеют шанс взять палату под свой контроль.