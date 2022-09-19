Как ускорить ремонт по каско: Советы эксперта

Из-за дефицита запчастей дилерские сервисные центры стали задерживать ремонт по каско. Как можно ускорить этот процесс, рассказал заместитель генерального директора одного из крупных российских страховых обществ Игорь Иванов. По его словам, первые месяцы после введения санкций СТО работали на запасах, которых теперь стало существенно меньше. Страховщик отметил, что сервисы стараются, чтоб клиенты получали именно отремонтированные автомобили, а не выплату деньгами, так как это выгоднее для всех.

"Дилеры сейчас предпринимают героические усилия по налаживанию параллельного импорта. Но такие вещи быстро не делаются. По каким-то маркам удаётся получать запчасти быстрее, а по каким-то сроки ожидания действительно очень большие. Кроме того, стоимость запчастей становится высокой. И вряд ли они подешевеют", — добавил Иванов в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что в некоторых случаях на машины придётся ставить не оригинальные запчасти, а их аналоги, страховые компании к этому готовы. Детали будут надлежащего качества, но без фирменных бирок Audi или Volkswagen, а изготовят их производители, готовые поставлять свою продукцию на российский рынок, пояснил Иванов. Он также рассказал, что автовладельцы и сами могут подключиться к решению проблемы. Например, выбрать, ждать ли ремонта в дилерском автосервисе или перейти на какую-то другую станцию техобслуживания, но это уже будет станция не его бренда. Во-вторых, именно он может согласиться или нет на аналог. Если хочет родные детали — может самостоятельно заняться их поиском.

"Правда, тут возникают сложности с дилерским центром, потому что он несёт ответственность за качество деталей, а в данной ситуации им сложно проверить качество запчастей, которые принёс клиент. Но в каких-то ситуациях удаётся достичь компромисса, в дилерском центре соглашаются поставить такую деталь. Это, конечно, исключение из правил и так быть не должно", — уточнил Иванов.