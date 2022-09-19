Федерация фигурного катания России планирует проводить соревнования между клубами
Федерация фигурного катания на коньках России рассматривает возможность проведения клубных турниров. Об этом журналистам рассказал генеральный директор организации Александр Коган.
"Мы обсуждаем межклубные соревнования. Мы не собираемся нарушать правила, хотим, чтобы фигурное катание развивалось. Можем проводить интернациональные клубные соревнования, когда участвуют спортсмены из разных клубов, — это нам разрешено в соответствии с правилами", — сказал Коган.
Ранее Лайф сообщал, что в начале июня конгресс ISU принял решение о продлении отстранения наших спортсменов, повысил возрастной ценз для фигуристов, а также отклонил предложение российской делегации об ужесточении правил смены спортивного гражданства. В апреле нашу страну лишили права проведения традиционного этапа Гран-при.
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