Федерация фигурного катания России планирует проводить соревнования между клубами

"Мы обсуждаем межклубные соревнования. Мы не собираемся нарушать правила, хотим, чтобы фигурное катание развивалось. Можем проводить интернациональные клубные соревнования, когда участвуют спортсмены из разных клубов, — это нам разрешено в соответствии с правилами", — сказал Коган.