Назван размер призовых на турнирах по фигурному катанию в России в новом сезоне

Победители этапов Гран-при России в новом сезоне будут получать по 500 тысяч рублей, а финального турнира сезона — до одного миллиона рублей. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По ходу сезона фигуристы, ставшие вторыми, получат по 300 тысяч рублей, третьими — по 200 тысяч рублей. На финальном этапе Гран-при России суммы будут увеличены до 750 и 500 тысяч рублей соответственно.