Назван размер призовых на турнирах по фигурному катанию в России в новом сезоне
Победители этапов Гран-при России в новом сезоне будут получать по 500 тысяч рублей, а финального турнира сезона — до одного миллиона рублей. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
По ходу сезона фигуристы, ставшие вторыми, получат по 300 тысяч рублей, третьими — по 200 тысяч рублей. На финальном этапе Гран-при России суммы будут увеличены до 750 и 500 тысяч рублей соответственно.
Солидные призовые ждут фигуристов и на чемпионате России. Так, новоиспечённый победитель турнира станет богаче на два с половиной миллиона рублей. Серебряная медаль принесёт в копилку спортсмена полтора миллиона, бронзовая — один миллион. Кроме того, по ходу сезона фигуристы будут получать рейтинговые очки, которые пойдут в общий зачёт, а его победитель получит пять миллионов рублей.
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