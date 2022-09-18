За сутки в России ковидом заразилось 56 751 человек

За минувшие сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России выросло на 56 751. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Вылечилось за 24 часа 42 198 пациентов, также зафиксировано 107 летальных исходов. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 20 439 095 заражений ковидом, победили болезнь 19 387 036 граждан, 386 045 человек скончалось.