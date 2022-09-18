НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 08:50

За сутки в России ковидом заразилось 56 751 человек

За минувшие сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России выросло на 56 751. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Вылечилось за 24 часа 42 198 пациентов, также зафиксировано 107 летальных исходов. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 20 439 095 заражений ковидом, победили болезнь 19 387 036 граждан, 386 045 человек скончалось.

Учёный предсказал рост числа смертей от ковида

Учёный предсказал рост числа смертей от ковида

Накануне, 17 сентября, в России было выявлено 58 305 случаев заражения CoViD-19. Выздоровело за сутки 49 962 пациента, умерло 110 граждан.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров