В Польше озвучили "ошеломительные" цены на уголь после отказа от поставок из РФ

Цены на уголь в Польше увеличились в четыре раза, а склады с топливом пустуют — всё из-за эмбарго на поставки из России. О ситуации в энергетической сфере республики сообщает портал Fakt.

Так, стоимость тонны угля выросла в стране до четырех тысяч злотых, при этом одному домохозяйству в Польше в среднем требуется до пяти тонн на сезон. Рост цен происходит на фоне дефицита топлива, который фиксируется после отказа от поставок из РФ.

"У нас нет каменного угля, который наиболее востребован клиентами. Практически нет поставок с польских шахт... Сейчас у меня есть "эко-горошек" по цене 3790 злотых и брикеты за 3150 злотых. Ещё недавно такой же брикет стоил у нас чуть больше 1800 тысяч злотых за тонну, но уже последняя доставка была на тысячу злотых дороже", — рассказала изданию сотрудница топливного склада в Бялогарде Патриция Доманьская.

Задержки поставок угля на склады наблюдаются также во Вроцлаве и Новы-Сонче. По данным журналистов, в ряде точек купить уголь всё же можно, но "цены ошеломляют".

"В Легнице цена приближается к четырём тысячам злотых за тонну. В Новы-Сонче нужно заплатить 4400 злотых!", — уточняет издание.

Журналисты делают вывод, что властям Польши не удалось сдержать подорожание угля и компенсировать гражданам траты на него. Ранее планировалось обеспечить на законодательном уровне дешёвый уголь – по 996,60 злотых за тонну. На каждое домохозяйство предполагалось три тонны.