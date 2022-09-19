Глобальное потепление обрушит на Землю мощные ливни и наводнения

Глобальное изменение климата спровоцирует мощнейшие ливни, которые окутают весь мир. К такому мнению пришла команда датских метеорологов и учёных Копенгагенского университета. Их работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Так, специалисты с помощью компьютерной графики провели симуляцию погодных условий 2 июля 2011 года, когда к северу от Копенгагена прошёл сильнейший ливень и привёл к наводнению. Моделирование запускали несколько раз — по одному разу для каждого уровня глобальной температуры: -1, 0, +1, +2 и +3 градуса Цельсия.

Исследование показало, что чем выше была температура, тем сильнее шёл дождь, вызывая в дальнейшем наводнение. Эксперты убеждены, что если бы климат не потеплел за XX век на один градус, то шанс образования ливня 2011 года был бы вдвое ниже.