Умер мировой рекордсмен по длительности полёта в космос Валерий Поляков

В возрасте 80 лет скончался космонавт Валерий Поляков, ставший рекордсменом по длительности полёта в космос. В 1994–1995 годах он провёл на станции "Мир" 437 суток.

"Роскосмос" с прискорбием сообщает о смерти Героя Советского Союза, Героя России, лётчика-космонавта СССР, обладателя мирового рекорда самого длительного полёта в космос Валерия Полякова. <...> Выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким Валерия Владимировича", — говорится в телеграм-канале госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что Поляков летал в космос два раза и в общей сумме провёл там более 678 суток и 16 часов. Благодаря его исследованиям удалось доказать, что человеческий организм может перенести не только полёты на околоземную орбиту, но и в дальний космос.