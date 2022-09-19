Французского футболиста Поля Погба взяли под охрану из-за угроз со стороны брата

Французского полузащитника "Ювентуса" Поля Погба взяли под охрану представители полиции из-за угроз, которые поступают ему от старшего брата Матиаса. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

По информации издания, под охрану правоохранители также взяли и мать футболиста. При этом если Погба из Италии прилетит во Францию, то местная полиция тоже займётся его охраной.