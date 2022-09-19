Французского футболиста Поля Погба взяли под охрану из-за угроз со стороны брата
Французского полузащитника "Ювентуса" Поля Погба взяли под охрану представители полиции из-за угроз, которые поступают ему от старшего брата Матиаса. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.
По информации издания, под охрану правоохранители также взяли и мать футболиста. При этом если Погба из Италии прилетит во Францию, то местная полиция тоже займётся его охраной.
Порча, шантаж и тайная охрана: Как суперзвезда мирового футбола Поль Погба стал жертвой брата, вымогающего 13 миллионов евро
Ранее Лайф рассказывал, что Поль Погба стал жертвой скандальной истории, героем которой также стал его брат Матиас. По информации французских СМИ, тот вымогал у звезды футбола 13 миллионов евро или же обещал рассказать различные подробности карьеры Погба.
Getty Images / Juventus FC / Daniele Badolato