Любителей энергетиков и кофе предупредили о смертельно опасной болезни

Продукты и напитки, содержащие кофеин, могут спровоцировать развитие тромбоза, который в некоторых случаях чреват гибелью больного. Об этом пишет Medicine & Science in Sports & Exercise, публикуя результаты соответствующего исследования.

Опасность представляет не только кофе, но и энергетические напитки, которые имеют в своём составе кофеин. Они не просто влияют на центральную нервную систему, но и негативно сказываются на работе сосудов, отметили авторы эксперимента.

Согласно выводам исследователей, кофеин ухудшает способность крови к свёртыванию. А это чревато её загустением и дальнейшим образованием тромбов. Учёные предупредили, что систематическое злоупотребление кофе и энергетиками обернётся серьёзными последствиями для кровеносной системы. Поэтому следует знать меру в пристрастии к таким напиткам.