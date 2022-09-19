Любителей энергетиков и кофе предупредили о смертельно опасной болезни
Учёные доказали, что частое употребление кофе и энергетиков вызывает тромбоз
Продукты и напитки, содержащие кофеин, могут спровоцировать развитие тромбоза, который в некоторых случаях чреват гибелью больного. Об этом пишет Medicine & Science in Sports & Exercise, публикуя результаты соответствующего исследования.
Опасность представляет не только кофе, но и энергетические напитки, которые имеют в своём составе кофеин. Они не просто влияют на центральную нервную систему, но и негативно сказываются на работе сосудов, отметили авторы эксперимента.
Согласно выводам исследователей, кофеин ухудшает способность крови к свёртыванию. А это чревато её загустением и дальнейшим образованием тромбов. Учёные предупредили, что систематическое злоупотребление кофе и энергетиками обернётся серьёзными последствиями для кровеносной системы. Поэтому следует знать меру в пристрастии к таким напиткам.
Ранее Лайф писал, что употребление энергетиков может привести к изменению обмена веществ и гастриту. Такие напитки на голодный желудок способствуют выработке кислоты, разрушающей слизистую ЖКТ, что грозит воспалительными процессами, когда желудок "начинает сам себя разъедать".
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