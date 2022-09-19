Цена газа в Европе упала ниже $1800 впервые с 25 июля

Стоимость газа в Европе опустилась ниже 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с 25 июля, общее снижение цены таким образом составило более 7% с начала дня. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1790 долларов за тысячу кубометров, или 173,5 евро за МВт·ч, исходя из текущего обменного курса валют.