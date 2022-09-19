В VK-мессенджере появился профиль "Сферум" для общения учителей, родителей и школьников

Номера телефонов в "Сферуме" скрыты, а войти в чаты и конференции можно только по приглашению создателя. При этом в переписках скрывается вся ненормативная лексика, а сами сообщения можно переводить на иностранные языки. Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать голосовые сообщения и читать их текстовые расшифровки, хранить и пересылать большие файлы весом более 2 Гб. В учебном профиле "Сферум" в VK-мессенджере включён автоматический перевод уведомлений в беззвучный режим в нерабочее время. VK-мессенджер можно бесплатно скачать во всех крупных магазинах приложений, включая российский магазин приложений RuStore.