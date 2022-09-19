Офис Зеленского зазывает папу римского в Киев и отговаривает от визита в Москву
Подоляк: Украина обсуждает с папой римским его возможный приезд в Киев
Офис Зеленского ведёт переговоры о том, чтобы папа римский Франциск посетил Киев. Об этом заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.
"Мы ведём переговоры о том, чтобы Франциск приехал в Киев, и я верю, что рано или поздно это произойдёт <…> Понятно, что его визит зависит от многих факторов, даже от его здоровья. Я не думаю, что с этической точки зрения посещение Москвы — это правильно", — сказал он.
Подоляк напомнил, что понтифик сам ранее говорил о готовности поехать в Киев, а также допускал поездку в Москву. Однако визиты, подчёркивал священнослужитель, должны иметь конкретную пользу.
Ранее папа римский Франциск назвал "морально допустимыми" поставки оружия Киеву. Однако, подчеркнул понтифик, использование западного вооружения не ведёт к миру. Он отметил, что на "весах моральности" должны взвешиваться причины.
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