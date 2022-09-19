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19 сентября, 07:54

Офис Зеленского зазывает папу римского в Киев и отговаривает от визита в Москву

Подоляк: Украина обсуждает с папой римским его возможный приезд в Киев

Офис Зеленского ведёт переговоры о том, чтобы папа римский Франциск посетил Киев. Об этом заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы ведём переговоры о том, чтобы Франциск приехал в Киев, и я верю, что рано или поздно это произойдёт <…> Понятно, что его визит зависит от многих факторов, даже от его здоровья. Я не думаю, что с этической точки зрения посещение Москвы — это правильно", сказал он.

Подоляк напомнил, что понтифик сам ранее говорил о готовности поехать в Киев, а также допускал поездку в Москву. Однако визиты, подчёркивал священнослужитель, должны иметь конкретную пользу.

Папа римский Франциск призвал не оставлять попыток достичь мира на Украине

Папа римский Франциск призвал не оставлять попыток достичь мира на Украине

Ранее папа римский Франциск назвал "морально допустимыми" поставки оружия Киеву. Однако, подчеркнул понтифик, использование западного вооружения не ведёт к миру. Он отметил, что на "весах моральности" должны взвешиваться причины.

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Getty Images / Danilo Di Giovanni

Татьяна Миссуми

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