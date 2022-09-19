Офис Зеленского зазывает папу римского в Киев и отговаривает от визита в Москву

"Мы ведём переговоры о том, чтобы Франциск приехал в Киев, и я верю, что рано или поздно это произойдёт <…> Понятно, что его визит зависит от многих факторов, даже от его здоровья. Я не думаю, что с этической точки зрения посещение Москвы — это правильно", — сказал он.