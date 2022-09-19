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Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 07:45
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Херсонские власти исключили возможность вторжения украинской армии

Стремоусов: Херсон находится под полным контролем союзных сил

Заместитель руководителя Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что местные власти работают в штатном режиме после удара ВСУ по зданию правительства. По его словам, регион находится под полным контролем союзных сил.

Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

"Правительство освобождённой от нацизма территории Херсонской области продолжает свою работу в штатном режиме. <...> Херсон под полным контролем союзных сил", — написал он в своём телеграм-канале.

Стремоусов отметил, что нанесённые по административным зданиям удары не останутся без внимания. А также заверил, что вторжение украинской армии исключено. По его словам, отсутствуют всякие предпосылки для входа нацистов и западных наёмников на территорию региона.

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Кстати, ранее Стремоусов заявлял, что США могут быть причастны к очередному обстрелу Администрации Херсонской области. При этом, по его мнению, результат этих обстрелов очевиден: самоуничтожение укронацистской государственности, голод и холод зимой в Незалежной.

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ТАСС / Владимир Гердо

Николь Вербер
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