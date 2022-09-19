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19 сентября, 07:37

Генсек ООН счёл не очень хорошей идеей отказ пускать россиян в Европу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает "не очень хорошей идеей" визовые ограничения Евросоюза против россиян. Он объяснил в интервью РИА "Новости", что некоторые граждане РФ захотели покинуть страну после начала спецоперации на Украине.

"Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать", — отметил он.

По словам генсека ООН, после начала конфликта на Украине отношения между Россией и Евросоюзом сильно испортились. При этом он понадеялся, что после окончания боевых действий все эти ограничения будут отменены.

Россияне стали реже подавать заявления на визу в Финляндию

Россияне стали реже подавать заявления на визу в Финляндию

Ранее Евросоюз усложнил процесс получения туристических виз для граждан России, из-за чего сроки и критерии для одобрения соответствующих документов сильно выросли, а некоторые страны и вовсе перестали впускать на свою территорию граждан России.

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Getty Images / Jeon Heon-Kyun – Pool

Матвей Шандрыголов

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