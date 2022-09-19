Генсек ООН счёл не очень хорошей идеей отказ пускать россиян в Европу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает "не очень хорошей идеей" визовые ограничения Евросоюза против россиян. Он объяснил в интервью РИА "Новости", что некоторые граждане РФ захотели покинуть страну после начала спецоперации на Украине.
"Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать", — отметил он.
По словам генсека ООН, после начала конфликта на Украине отношения между Россией и Евросоюзом сильно испортились. При этом он понадеялся, что после окончания боевых действий все эти ограничения будут отменены.
Ранее Евросоюз усложнил процесс получения туристических виз для граждан России, из-за чего сроки и критерии для одобрения соответствующих документов сильно выросли, а некоторые страны и вовсе перестали впускать на свою территорию граждан России.
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