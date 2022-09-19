Генсек ООН счёл не очень хорошей идеей отказ пускать россиян в Европу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает "не очень хорошей идеей" визовые ограничения Евросоюза против россиян. Он объяснил в интервью РИА "Новости", что некоторые граждане РФ захотели покинуть страну после начала спецоперации на Украине.

"Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать", — отметил он.

По словам генсека ООН, после начала конфликта на Украине отношения между Россией и Евросоюзом сильно испортились. При этом он понадеялся, что после окончания боевых действий все эти ограничения будут отменены.