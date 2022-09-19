Посол в Берлине заявил, что Москва не поддержит "игру в визовые ограничения"

Москва не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию. Об этом в интервью РИА "Новости" в понедельник рассказал посол России в Берлине Сергей Нечаев.

"Как чётко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих", — подчеркнул дипломат.

Ранее Лайф сообщал, что с сегодняшнего дня вступил в силу запрет въезда россиян в Эстонию, Латвию, Польшу и Литву. Исключения будут, но немного. Делать их будут для водителей грузовиков, дипломатов, а также для тех, кто пересекает границу "по соображениям гуманитарного характера".