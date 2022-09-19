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19 сентября, 06:02

Посол в Берлине заявил, что Москва не поддержит "игру в визовые ограничения"

Посол Нечаев — о визовых ограничениях: Мы в такие игры играть не собираемся

Москва не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию. Об этом в интервью РИА "Новости" в понедельник рассказал посол России в Берлине Сергей Нечаев.

"Как чётко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих", — подчеркнул дипломат.

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Ранее Лайф сообщал, что с сегодняшнего дня вступил в силу запрет въезда россиян в Эстонию, Латвию, Польшу и Литву. Исключения будут, но немного. Делать их будут для водителей грузовиков, дипломатов, а также для тех, кто пересекает границу "по соображениям гуманитарного характера".

Тему визовых ограничений ранее комментировал президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Он отмечал, что Россия не должна отвечать на это "плевком". По словам российского лидера, такая стратегия точно не отвечает интересам нашей страны.

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Агентство "Москва"

Марина Калегина

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