Путина просят присвоить Shaman звание заслуженного артиста РФ

Лидер фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" в Госдуме Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить популярному исполнителю Shaman звание заслуженного артиста Российской Федерации. Об этом говорится на сайте председателя партии.

Миронов отметил, что это не его личная инициатива, объяснив, что исполняет волю россиян, ведь с подобными просьбами к нему обращаются многие граждане. Он также назвал певца уникальным, отметив, что в России таких исполнителей больше нет.

"Очень важно, что Ярослав Дронов [Shaman] является автором современных патриотических песен! <...> Написанные им песни "Встанем" и "Я русский", вопреки противодействиям либерального шоу-бизнеса, стали настоящими гимнами специальной военной операции на Украине. Десятимиллионные просмотры в Интернете, участие артиста в сборных патриотических концертах ознаменовало новую веху в развитии русской культуры", — отметил председатель партии.

По его словам, в России появился настоящий талант — профессиональный музыкант мирового исполнительского уровня, который посвящает своё творчество России и её народу. Политик также заявил, что певец, как никто другой, достоин звания "Заслуженный артист Российской Федерации", ведь его песни стали "настолько любимыми и народными".

"Убеждён, что вручение вами государственной награды певцу усилит процесс возвращения народного самосознания, укрепит волю к победе и готовность идти до конца в борьбе против коллективного Запада. Прошу вас рассмотреть вопрос о награждении Ярослава Юрьевича Дронова государственной наградой — "Заслуженный артист РФ", — отмечается в письме, направленном главе государства.