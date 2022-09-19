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Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 05:28
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Российский разведчик раскрыл, чем Запад помогает ВСУ

Разведчик "Ладан" раскрыл, какую помощь Запад оказывает ВСУ помимо вооружения

Боец подразделения российской разведки с позывным "Ладан" подробно рассказал о поддержке Украины со стороны западных стран. По его словам, в распоряжении армии Незалежной есть не только вооружение, но и электроника, медикаменты, а также продукты.

"У них серьёзная подпитка с Запада идёт, много всего: электроника, те же медикаменты, та же продукция. У них неплохо развито это, очень неплохо", — приводит его слова РИА "Новости".

Собеседник агентства отметил, что не берёт никаких трофеев, какими бы заманчивыми они ни казались. Он рассказал о ситуации, когда его сослуживец захотел завладеть американским переносным противотанковым ракетным комплексом "Джавелин", однако не учёл, что под ним может находиться бомба. В итоге парень погиб. "Ладан" уточнил, что вооружений у противника встречал множество, в частности, польский гранатомёт "Комар".

"Видел "Джавелины", видел чешский подвид нашего РПГ... Видел снайперскую винтовку, лично сам в руках держал американскую", — добавил он.

Пентагон раскрыл объём вооружения, переданного Украине
Пентагон раскрыл объём вооружения, переданного Украине

Ранее Лайф писал, что власти Германии намереваются передать Украине тяжёлую бронетехнику. В частности, речь идёт о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты (БМП) Marder и бронетранспортёрах Fuchs.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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