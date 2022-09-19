Российский разведчик раскрыл, чем Запад помогает ВСУ

Боец подразделения российской разведки с позывным "Ладан" подробно рассказал о поддержке Украины со стороны западных стран. По его словам, в распоряжении армии Незалежной есть не только вооружение, но и электроника, медикаменты, а также продукты.

"У них серьёзная подпитка с Запада идёт, много всего: электроника, те же медикаменты, та же продукция. У них неплохо развито это, очень неплохо", — приводит его слова РИА "Новости".

Собеседник агентства отметил, что не берёт никаких трофеев, какими бы заманчивыми они ни казались. Он рассказал о ситуации, когда его сослуживец захотел завладеть американским переносным противотанковым ракетным комплексом "Джавелин", однако не учёл, что под ним может находиться бомба. В итоге парень погиб. "Ладан" уточнил, что вооружений у противника встречал множество, в частности, польский гранатомёт "Комар".

"Видел "Джавелины", видел чешский подвид нашего РПГ... Видел снайперскую винтовку, лично сам в руках держал американскую", — добавил он.