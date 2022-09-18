Берлин поставит Киеву тяжёлую бронетехнику, в том числе "грозу танков"

Власти Германии намереваются передать Украине тяжёлую бронетехнику, в частности танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты (БМП) Marder и бронетранспортёры Fuchs. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на немецкие СМИ.

"Большая часть членов правительства выступает за передачу украинским союзникам дополнительных вооружений, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортёры Fuchs", — говорится в публикации.

Указывается, что Госдеп США отправил МИД Германии послание с сообщением, что Вашингтон приветствовал бы такие поставки. Хотя окончательное решение пока не принято. Причём недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц жаловался президенту РФ Владимиру Путину, что американские власти давят на Берлин.

Только несколько месяцев назад Бундесвер обещал передать около сотни танков Leopard 1, но пока не сделал этого. Есть большая вероятность, что эти машины отправятся на Украину, так как они висят мёртвым грузом на военном бюджете ФРГ, ведь их обслуживание стоит дорого, а сняты с вооружения они были в 2010 году. Танки считаются устаревшими, но не модификация A5, оснащённая хорошей системой управления огнём, приборами ночного видения и тепловизорами. ВСУ могут воспользоваться этими машинами для ведения боя из засад.

Leopard 2 считается современной и очень опасной машиной, её принято называть "грозой танков". Так, последняя модификация A7 имеет отличное бронирование, эффективную систему управления огнём, дальнобойные прицелы, а также хорошие ходовые качества. Однако, указывается в публикации, всего в Германии таких "Леопардов" насчитывается 225, а вот обновлённого варианта — меньше 20. Поэтому если ФРГ решит всё-таки отправить Украине тяжёлую бронетехнику, то Киев получит модификацию A4, которой на немецких складах насчитывается примерно 80 машин.

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что Германия будет передавать Украине современные образцы бронетехники. Всё-таки немецкие власти умеют считать деньги, а также они понимают, что данная ситуация с поставками вооружения Киеву крайне невыгодна Берлину.