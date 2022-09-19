"Вынюхивают связи с Россией": У жителей Николаева стали проверять телефоны на улицах

Власти Украины запустили фильтрационные мероприятия в городе Николаеве: на улицах начали останавливать людей и проверять их телефоны, другую технику. Там ищут информацию о возможных связях людей с Россией. Об этом РИА "Новости" рассказал активист местного подполья.

"Стали останавливать — раньше такого не было. Проверяют сейчас абсолютно всю технику — телефоны, компьютеры, — вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — родственники, не родственники", — приводит агентство слова собеседника.

Он считает, что горожанам нужно придерживаться определённых правил безопасности, не давать повода для задержания.