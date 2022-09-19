НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 сентября, 04:59

"Вынюхивают связи с Россией": У жителей Николаева стали проверять телефоны на улицах

Власти украинского Николаева начали искать горожан с родственниками в России

Власти Украины запустили фильтрационные мероприятия в городе Николаеве: на улицах начали останавливать людей и проверять их телефоны, другую технику. Там ищут информацию о возможных связях людей с Россией. Об этом РИА "Новости" рассказал активист местного подполья.

"Стали останавливать — раньше такого не было. Проверяют сейчас абсолютно всю технику — телефоны, компьютеры, — вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — родственники, не родственники", — приводит агентство слова собеседника.

Он считает, что горожанам нужно придерживаться определённых правил безопасности, не давать повода для задержания.

ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом

ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом

Главу Николаевской области, как сообщал Лайф, "потеряли" в его регионе. По версии подпольщиков, он отправился в Одессу, опасаясь ракетных ударов со стороны России.

Обложка ©

ТАСС \ AP \ Petros Giannakouris

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров