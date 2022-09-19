Россиянам предложили три причины пересесть на Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов считает, что у россиян есть как минимум три причины переесть на автомобили Lada с машин других марок. Своими размышлениями на этот счёт он поделился с РИА "Новости".

"Во-первых, Lada — это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам", — приводит агентство слова Соколова.

Второй причиной он назвал легендарность автомобилей Lada. Напомнил, что их производит флагман отечественного автомобилестроения. Заводу уже более полувека.

В качестве третьей причины Соколов предложил идею о том, что Lada — "это автомобиль, который устремлён в будущее".

Глава АвтоВАЗа заверил, что компания готова конкурировать с китайскими производителями, которые активно осваивают российский рынок.