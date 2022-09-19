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19 сентября, 04:22

Россиянам предложили три причины пересесть на Lada

Президент АвтоВАЗа предложил три причины купить автомобиль Lada

<p>Автомобили Lada на выставке. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Автомобили Lada на выставке. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов считает, что у россиян есть как минимум три причины переесть на автомобили Lada с машин других марок. Своими размышлениями на этот счёт он поделился с РИА "Новости".

"Во-первых, Lada — это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам", — приводит агентство слова Соколова.

Второй причиной он назвал легендарность автомобилей Lada. Напомнил, что их производит флагман отечественного автомобилестроения. Заводу уже более полувека.

В качестве третьей причины Соколов предложил идею о том, что Lada — "это автомобиль, который устремлён в будущее".

Глава АвтоВАЗа заверил, что компания готова конкурировать с китайскими производителями, которые активно осваивают российский рынок.

Глава АвтоВАЗа объяснил, почему Lada больше не ржавеют

Глава АвтоВАЗа объяснил, почему Lada больше не ржавеют

Как рассказывал Лайф, АвтоВАЗ утвердил планы по созданию новых моделей Lada к 2024–2025 годам. Также планируется выпуск отдельного семейства сегмента В на глобальной платформе, ориентированного в основном на городские поездки.

Андрей Григорьев

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