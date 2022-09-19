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19 сентября, 03:40

Врач объяснил, какое лечение насморка может плохо кончиться

Врач Зайцев: Если насморк не лечить, он может стать хроническим

Иногда насморк выполняет защитную функцию. Об этом рассказал лор, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Конечно, заметил он, слизь в носу обычно является признаком воспаления либо аллергической реакции — когда организм пытается смыть аллерген из полости носа, как бы вычихать. Но бывает и иначе.

"Бывают ситуации, когда насморк — это не патология, а вариант нормы. В холодное время года слизистая сокращается и выталкивает внутриклеточную жидкость — и в полости носа образуется слизь, которая в данном случае является неким защитным слоем от переохлаждения", — сказал Зайцев в интервью радио Sputnik.

Самолечение же с помощью сосудосуживающих препаратов, предупредил врач, может привести к вредным для организма последствиям. Если использовать капли дольше трёх – пяти дней, то механизм сокращения слизистой будет нарушен. Их можно принимать только недолгое время. Оправдано это, когда полость носа отекла и человек не может как следует высморкаться. В этом случае лучше использовать капли для детей. Опять же, сморкаться нужно правильно, рассказал врач. Если вообще невозможно дышать, создаётся очень высокое давление, слизь летит не через ноздрю, а в слуховые трубы. В итоге помимо ринита, или воспаления слизистой носа, возникает ещё и евстахиит — воспаление слуховой трубы.

"Важно сморкаться правильно. Ни в коем случае нельзя этого делать двумя ноздрями одновременно. Только попеременное сморкание, потому что резкое сморкание будет опять-таки провоцировать попадание воспалённой, а то и гнойной слизи в слуховую трубу и вызывать евстахиит", — объяснил Зайцев.

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Freepik

Арина Родионова
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