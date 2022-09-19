Главу Николаевской области "потеряли" в его регионе
РИА "Новости": Глава Николаевской области Виталий Ким бежал в Одессу
Фото © Telegram / Виталий Ким
Подпольщики в подконтрольной Киеву Николаевской области сообщили, что глава местной администрации Виталий Ким сбежал. По их версии, он испугался ракетных ударов со стороны России.
"По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилётов по местам, где он употребляет кокс и бухает", — заявил активист в интервью РИА "Новости".
Он и его единомышленники подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке Wanted — "Разыскивается". Их планируют расклеивать по городу. В последний раз Ким выходил в свой телеграм-канал 11 сентября. Больше он видеозаписей не выкладывал.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом. Кроме того, российские военные уничтожили три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики.