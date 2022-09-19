Подпольщики в подконтрольной Киеву Николаевской области сообщили, что глава местной администрации Виталий Ким сбежал. По их версии, он испугался ракетных ударов со стороны России.

"По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилётов по местам, где он употребляет кокс и бухает", — заявил активист в интервью РИА "Новости".

Он и его единомышленники подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке Wanted — "Разыскивается". Их планируют расклеивать по городу. В последний раз Ким выходил в свой телеграм-канал 11 сентября. Больше он видеозаписей не выкладывал.