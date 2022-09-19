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19 сентября, 04:02
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"Боится прилётов": Главу Николаевской области "потеряли" в его регионе

РИА "Новости": Глава Николаевской области Виталий Ким бежал в Одессу

<p>Фото © Telegram / Виталий Ким</p>

Фото © Telegram / Виталий Ким

Подпольщики в подконтрольной Киеву Николаевской области сообщили, что глава местной администрации Виталий Ким сбежал. По их версии, он испугался ракетных ударов со стороны России.

"По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилётов по местам, где он употребляет кокс и бухает", — заявил активист в интервью РИА "Новости".

Он и его единомышленники подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке Wanted — "Разыскивается". Их планируют расклеивать по городу. В последний раз Ким выходил в свой телеграм-канал 11 сентября. Больше он видеозаписей не выкладывал.

Везде агенты Кремля: Глава Николаевской области заподозрил всех жителей в сотрудничестве с РФ

Везде агенты Кремля: Глава Николаевской области заподозрил всех жителей в сотрудничестве с РФ

Ранее Лайф писал, что ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом. Кроме того, российские военные уничтожили три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики.

Арина Родионова

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Иннокентий Балаганскийсегодня в 04:57

Кима или Киму объявить вне закона

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