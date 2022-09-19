Посол России рассказал, чего Германия лишится из-за поставок оружия Киеву

Поставляя оружие Украине, Германия ставит крест на особых отношениях с Россией, которые позволяли Берлину быть посредником в диалоге между Западом и Москвой. Таким мнением поделился российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

"По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Он отметил, что именно это всегда выделяло для России Германию из рядов коллективного Запада. Берлин мог быть посредником, который лучше знал Москву.

Посол предупредил, что решение Берлина поставлять оружие Киеву "негативным образом отразится на наших двусторонних связях", особенно если ФРГ станет отправлять Украине танки и бронетранспортёры.