Даже у пингвинов: Маск похвалился широтой его интернет-сети
Маск: Интернет-сеть Starlink стала доступна на всех континентах
Спутниковая интернет-сеть Starlink американской компании SpaceX стала доступна на всех континентах. Об этом объявил основатель компании Илон Маск.
"Сеть Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктиду", — написал он в "Твиттере".
Сообщением о таком достижении Маск поделился после того, как SpaceX минувшей ночью вывела на орбиту новую партию спутников Starlink — 54 аппарата. Их теперь в космосе больше трёх тысяч.
Компания заявляет, что сеть Starlink может дать доступ к Интернету в любой точке планеты со скоростью трафика один гигабит в секунду. В планах нарастить количество спутников на орбите до 11 тысяч штук.
Как сообщал Лайф, ранее Дмитрий Рогозин, на то время ещё глава "Роскосмоса", усмотрел в спутниках Starlink Илона Маска военный потенциал. В Европе тоже призывали ограничить возможности Маска в космосе. По мнению главы ЕКА, американский миллиардер фактически устанавливает на орбите свои правила — это "удивительная ситуация".
spacex.com