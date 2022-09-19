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19 сентября, 04:41

Даже у пингвинов: Маск похвалился широтой его интернет-сети

Маск: Интернет-сеть Starlink стала доступна на всех континентах

Спутниковая интернет-сеть Starlink американской компании SpaceX стала доступна на всех континентах. Об этом объявил основатель компании Илон Маск.

"Сеть Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктиду", — написал он в "Твиттере".

Сообщением о таком достижении Маск поделился после того, как SpaceX минувшей ночью вывела на орбиту новую партию спутников Starlink — 54 аппарата. Их теперь в космосе больше трёх тысяч.

Компания заявляет, что сеть Starlink может дать доступ к Интернету в любой точке планеты со скоростью трафика один гигабит в секунду. В планах нарастить количество спутников на орбите до 11 тысяч штук.

Звёздные войны Илона Маска: Почему Китай ищет способы уничтожения Starlink

Звёздные войны Илона Маска: Почему Китай ищет способы уничтожения Starlink

Как сообщал Лайф, ранее Дмитрий Рогозин, на то время ещё глава "Роскосмоса", усмотрел в спутниках Starlink Илона Маска военный потенциал. В Европе тоже призывали ограничить возможности Маска в космосе. По мнению главы ЕКА, американский миллиардер фактически устанавливает на орбите свои правила — это "удивительная ситуация".

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spacex.com

Андрей Григорьев

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