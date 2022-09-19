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19 сентября, 05:32

Госпитализирован 89-летний почётный император Японии Акихито

В Японии госпитализировали почётного императора Акихито для операций на глазах

<p>Почётный император Японии Акихито. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON</p>

Почётный император Японии Акихито. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Почётный император Японии Акихито госпитализирован в понедельник для офтальмологической операции. Как сообщает телеканал NHK, у высокопоставленного пациента диагностировали помутнение хрусталика. Болезнь прогрессировала, поэтому на консилиуме врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Сегодня утром в сопровождении супруги — почётной императрицы Митико — 89-летний император направился в госпиталь при Токийском университете. В учреждении ему проведут операцию по удалению глаукомы на правом глазу, а также катаракты на левом и правом.

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Оксана Попова

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