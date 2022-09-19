Госпитализирован 89-летний почётный император Японии Акихито
В Японии госпитализировали почётного императора Акихито для операций на глазах
Почётный император Японии Акихито. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON
Почётный император Японии Акихито госпитализирован в понедельник для офтальмологической операции. Как сообщает телеканал NHK, у высокопоставленного пациента диагностировали помутнение хрусталика. Болезнь прогрессировала, поэтому на консилиуме врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.
Сегодня утром в сопровождении супруги — почётной императрицы Митико — 89-летний император направился в госпиталь при Токийском университете. В учреждении ему проведут операцию по удалению глаукомы на правом глазу, а также катаракты на левом и правом.
Ранее Лайф рассказывал, что 80-летнего сербского генерала Ратко Младича поместили в гаагскую тюремную больницу. Его сын Дарко Младич сообщил, что состояние бывшего командующего армией боснийских сербов тяжёлое.