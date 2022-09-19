У Джигана украли "ролексы" за шесть миллионов рублей

Рэпер обратился в полицию вчера около 17 часов вечера и рассказал, что в ночь на субботу (предположительно, с часу до пяти) в его коттедж в подмосковной деревне Захарово проникли неизвестные. Дверь, по его словам, была открыта, но дома в тот момент никого не было. Позже он обнаружил, что пропали двое часов общей стоимостью в шесть миллионов рублей.