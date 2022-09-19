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Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 08:40
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У Джигана украли "ролексы" за шесть миллионов рублей

У рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под сценическим именем Джиган, украли "люксовые" часы марки Rolex. Об этом в понедельник пишет SHOT.

Рэпер обратился в полицию вчера около 17 часов вечера и рассказал, что в ночь на субботу (предположительно, с часу до пяти) в его коттедж в подмосковной деревне Захарово проникли неизвестные. Дверь, по его словам, была открыта, но дома в тот момент никого не было. Позже он обнаружил, что пропали двое часов общей стоимостью в шесть миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" в особо крупном размере.

У лидера чемпионата "Формулы-1" Леклера украли дорогие часы
У лидера чемпионата "Формулы-1" Леклера украли дорогие часы

Ранее Лайф писал, что у подмосковного экс-министра энергетики Леонида Неганова украли велосипед за 1,5 млн рублей.

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VK / ДЖИГАН / Дарья Гордеева

Алексей Берковиц
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